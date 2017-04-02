وجهت سنةلات التشجير الشوفات للإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة وتحت إشراف مديرية الزراعة بالوادى الجديد، استغاثة الان ة لوزير الزراعة لإنقاذهن من تعنت اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم والدكتور مجد المرسى القائم بأعمال مدير سنة مديرية الزراعة على حد وصفهن بعد صدور توجيه بنقلهن إلى مواقع نائية للعمل فيها حيث تم نقل السنةلين إلى الغابات الشجرية باختلاف مواقعها ونقل السنةلات إلى الصوب الزراعية بقرى الشركة على الرغم من قيامهم بعملهم فى مواقعهم منذ سنوات الى أن قررن المطالبة بالتثبيت على مدار الفترة الماضية وحدثت مشادات كلامية مع المحافظ أمام ديوان سنة المحافظة .

واصدر ت سماح أحمد إحدى السنةلات بالإدارة فى تصريح خاص لــ”اليوم السابع” إنها تستغيث برئيس الجمهورية من المحافظ والقيادات التنفيذية لقيامهم بالتنكيل بهن لمجرد مطالبتهن بالتثبيت بعد سنوات طويلة من العمل المؤقت وصدور قرار من وزير الزراعة بتوفير درجات وإلغاء القرار بعد ذلك وقيام المحافظ بالتعدى عليهن بالسب بألفاظ نابية وتوجههن إلى قسم واجبة الخارجة لتحرير محضر وبعد ضغوط رهيبة من كل الأهالى عدلن عن الفكرة وفوجئن اليوم بمنعهن من التوقيع فى دفاتر الحضور وإبلاغهن بالنقل إلى الغابات الشجرية والصوب الزراعية النائية بحجة أنهن لا يتبعن مديرية الزراعة .

وأضافت راندا عزت سنةلة بالتشجير، أنهن فوجئن بمدير القطاع الزراعى يمنعهن من التوقيع فى دفاتر الحضور وإجبارهن على العمل فى مواقعهن بعيدًا عن مديرية الزراعة حيث إنهن يتبعن الغابات الشجرية ولابد أن يعودون لمواقعهن بناء على توجيه من وكيل مديرية التنظيم والإدارة حيث إنهن يقمن حاليًا باستكمال مذكرة شاملة بكل ما حدث وسيقدمنها إلى النائب السنة والمحامى السنة بعد أن فشلت كل جهودهن فى تحرير محضر بقسم الواجبة ضد المحافظة .

ومن جانبه أكد الدكتور مجد المرسى مديرية الزراعة بالمحافظة أن مشكلة موظفات التشجير لا تكمن فى المحافظة أو وزارة الزراعة وإنما تكمن فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير درجات شاغرة لهت الى أن يتسنى لهن التثبيت وهى معادلة صعبة لم يتم تحقيقها الى أن الآن

فيما نفى اللواء محمد الزملوط قيامه بأية إساءة لموظفات التشجير وإنما ما قامت به الموظفات من اعتراض لسيارته وتعدى إحداهن بسب الدولة وهو ما رفضه المحافظ مؤكدًا انه سبق والتقى بهن أكثر من مرة وعرض عليهم فرصًا أخرى للعمل فى مشروعات بقروض ميسرة تصل إلى 50 ألف جنيه بديلاً عن انتظار فرصة التثبيت فى ظل عدم وجود درجات شاغرة بالمحافظة .

سنةلات التشجير امام مديرية الزراعة



مدير الزراعة يرفض فى المقابل تهم



قرار بنقلهم الى الغابات والصوب



مدير الزراعة يؤكد انهم ليسوا على قوته



منع السنةلات من التوقيع فى دفاتر الحضور



السنةلات تحرر مذكرة للمحامى السنة



السنةلات تستغيث برئيس الجمهورية

المصدر : مصر ناين