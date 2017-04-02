اصدر المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق والرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا، خلال مشاركته في مؤتمر نادي قضاة مجلس الدولة الذى دعا إليه رئيس النادى المستشار سمير البهى، بحضور قضاة مجلس الدولة، وبعض الشخصيات السنةة والسياسية وفقهاء القانون والدستور وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلس النواب، ممن أعلنوا تضامنهم مع القضاة ورفضهم لمشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقترح من قبل مجلس النواب، إن الرئيس السيسي يتفاخر دائما بالقضاء المصري لأنه قضاء مستقل ويصدر أحكامه باستقلال تام، مضيفا: لا أظن أن السيد الرئيس سيخيب رجائنا بالمحافظة على استقلال القضاء”.

وشوف: التعديلات يغلب عليها الهوى، وكلنا حريصون على استقلال القضاء وهذا المشروع يمس استقلال القضاء مساسا مباشرة، وتوابع المساس باستقلال القضاء سيئة للغاية.

وأشار المستشار عدلى حسين إلى أن سمعة القضاء المصري في الخارج قوية جدا والمساس بها له أثر شديد على الدولة، ضاربا مثال بأن الدولة تجرى وراء إلى استرداد ما يمسى بالأموال المهربة بالخارج ولم يدرك أحد أن القضاء بالخارج الى أن يحكم لك يجب ان يطمأن أن القضاء في بلدك قضاء مستقل.

المصدر : مصر ناين