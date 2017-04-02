اصدر ت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجها جارد كوشنر يواجهان القوانين الخاصة بتضارب المصالح بعدما أصبحا مسئولين رفيعين بالنظام الفيدرالية، مشيرة إلى أنهما كانا دوما بجوار الرئيس مع استضافة البيت الأبيض لعشرات من المديريين التنفيذيين وأعداد من قادة العالم فى الأسابيع الأخيرة.

وأظهر ت الصحيفة، أن البيانات المالية التى كشف عنها البيت الأبيض يوم الجمعة، والتى أظهرت أن كوشنر وزوجته لا يزال يستفيدان ماليًا من عمل الأول فى إمبراطورية العقارات والاستثمارات التى تقدر قيمتها بحوالى 750 مليون دولار يوضح أن الزوجين الأكثر قوة فى واشنطن يسيران على أرضية قانونية وأخلاقية محفوفة بالمخاطر، بحسب ما اصدر أعداد من الخبراء فى هذا الشأن.

فعلى العكس من ترامب المعفى من قوانين تضارع المصالح، فإن كوشنر وزوجته إيفانكا التى أصبح لها منصب رسمى فى البيت الأبيض الأسبوع الماضى يواجهان حظرًا من القانون الفيدرالى الجنائى والمدنى من القيام بأى إجراء يمكن أن يفيد أملاكهما المالية.

وأشار أحد الخبراء إلى أن ترامب يمكن أن يتجنب المسئولية القانونية الى أن لو ظل صراع المصالح قائمًا، لكن الأمر نفسه لا ينطبق على ابنته وزوجها.

المصدر : مصر ناين