تقدمت النائب الكويتية، صفاء الهاشم، باقتراح إلى مجلس الأمة لإيقاف إصدار رخص قيادة للوافدين لمدة سنة، وذلك على خلفية ما تشهد البلاد من “اختناق حاد فى الحركة المرورية”.

وينص اقتراح الهاشم على “إيقاف إصدار رخص القيادة (أول مرة) للوافدين (باستثناء خدم المنازل مادة 20) لمدة سنة ويجدد الوقف لحين وضع حلول لأزمة الاختناقات المرورية ووضع ضوابط جديدة..”

وطالبت بـ”ربط آلى لرخص قيادة الوافدين بإذن العمل، منعا للتزوير والاستثناءات، تسقط من خلالها رخصة القيادة فى حال فقدان الوافد واجب من شروط استخراج رخصة القيادة”.

ويطالب الاقتراح أيضا “عدم استخراج أى رخصة قيادة لأى وافد ما لم يكن يحمل رخصة قيادة فى بلده مصدقة من الخارجية ومن سفارات دولة الكويت فى بلده “.

وتضمن اقتراح الهاشم “منع امتلاك الوافد أكثر من مركبة”، وعدم السماح له بامتلاك “مركبة ما لم يكن يحمل رخصة مرورية كويتية، وإيقاف ترخيص ما يزيد عن مركبة واحدة فورا”.

المصدر : مصر ناين