يصور حاليا النجم العالمى هيو جاكمان ونجمة هوليوود ميشيل ويليامز، أعدادا من المشوف الخاصة بفيلمهما الموسيقى الجديد، فظهر أمس النجمان خلال التصوير فى شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والفيلم يحمل اسم “The Greatest Showman“.

خلال تصوير الفيلم

يستعرض الفيلم السيرة الذاتية لـ”P.T Barnum” وهو منظم عروض موسيقية وغنائية أمريكى شهير، وهو مؤسس سيرك استطاع أن يتحول لشخصية مشهورة، ويضم العمل الكثير من المفاجآت التى ستجعل المشوف وكأنه بعض من الأحداث.

فيلم “The Greatest Showman” سيبدأ عرضه رسميا بدور السينما 25 ديسمبر المقبل، وهو توزيع “th Century Fox20″، والفيلم من إخراج مايكل جريسى، يشارك هيو جاكمان وميشيل ويليامز بطولة العمل كل من زاك إيفرون وزندايا وبول باركس وغيرهم.



من كواليس تصوير الفيلم



خلال التصوير



من الكواليس



بكواليس فيلم ” The Greatest Showman ”

المصدر : مصر ناين