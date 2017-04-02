قررت نيابة الدقي برئاسة المستشار عبد الله المهدي، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بهتك عرض طفل من ذوى الأحتياجات الخاصة، كما امرت بعرض المجنى عليه على الطب الشرعي واعداد تقرير بالأصابات التى حدثت له، وطالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأشارت تحقيقات محمد حماد وكيل أول نيابة الدقى، إلى أن رئيس مباحث قسم واجبة الدقي تلقي بلاغ من سنةل، يفيد بتعرض نجله ” م . ب ” البالغ من العمر 11 سنة للأعتداء الجنسي من قبل أحد الجيران، وعلى الفور تم اتخاذ الأجراءات اللازمة وبعمل الترحيات تبين انه المتهم ” ع . م . ا ” 58 سنة، عاطل، هو من قام بإرتكاب الواقعة وتمكن ضباط القسم من القبض علية واقتياده الى قسم الواجبة.

وكشفت التحقيقات ، أن المجني علية كان يلعب بصحبه مجموعة من الأطفال فى الشارع اسفل منزله ، وخلال اللعب تركهم للذهاب الى دورة المياه ، وهو فى طريقه استوقفه المتهم وعرض علية أن يصطحبه الى حمام شقته التى تقع فى العقار المجاور لهم بدل من الصعود لمنزله، وبمجرد صعودهم استغل المتهم الإعاقة الذهنية التى يعاني منها المجني علية وقام بالتعدي الجنسى علية وهتك عرضه، ثم تركه يذهب.

وبسؤال اهلية المجني علية ، اكدوا انهم فوجىء بالطفل مصاب بحالة اعياء ويبكي وبمجرد سؤاله شرح لهم ما قام به التهم معه وعملية الاعتداء علية، وبمواجهة المتهم بما جاء فى تحقيقات النيابة أنكرها جميعا، ولكن التحريات اثبت صحة الواقعة .

كما ان النيابة تسلمت التقرير المبدئى الخاص بالواقعة والذى أكد ان الطفل تعرض للاعتداء الجنسي مما أدي الى اصابته بجرح والتهابات فى منطقة قام بفتحة الشرج.

المصدر : مصر ناين