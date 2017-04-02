استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد جمعية رجال أعمال الاسكندرية ، والذي زار المحافظة لكشف ودراسة سبل التعاون المشترك، لتنمية المجتمعات المحلية ،من خلال تقديم الخدمات الفنية والمالية للمشروعات متناهية الصغر، فى كافة المجالات الاقتصادية والانتاجية والخدمية بالمحافظة، وذلك فى إطار تفعيل أوجه التعاون بين المحافظة وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية لتحقيق النهضة المرجوة، لمحافظة الوادي الجديد وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة ،من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة والدفع بها فى أسواق العمل .

وأشار المحافظ ،خلال اللقاء إلى ضرورة التركيز على الشباب والمرأة المعيلة ،وكافة المشروعات التي تحتاج إلى عمالة ،وتؤدي إلى تحسين دخل الأسرة مما يعود على المجتمع المحلي بالتنمية الشاملة والمستدامة ،ويضع المحافظة على خريطة المجتمعات الانتاجية .

وأكد الزملوط خلال اللقاء على ضرورة قيام وفد الجمعية، بزيارات ميدانية بالمحافظه للوقوف على الأنشطة المقامة ،فى مجالات التصنيع والمنتجات الفنية واليدوية وكذلك لكشف العمل ميدانيا ،وتحديد المشروعات المستقبلية للتعاون ،ومد نطاق الخدمات المالية والتسويق لتلك المشروعات .

المصدر : مصر ناين