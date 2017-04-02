يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، جلسة فى الوقت الحالى مع أعضاء الجهاز الفنى الجديد خلال الوقت الحالى.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، رحيل الجهاز الفنى لفريق الكرة بالكامل عقب الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين، فى الأسبوع الـ 23 للدورى.

وعقد أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك والمشرف على فريق الكرة جلسة منذ قليل مع الجهاز الفنى الجديد المكون من عبد الحليم على مدير الكرة ومحمد صلاح المدرب السنة وعلاء عبد الغنى المدرب.

ويكشف نادى الزمالك عن مدير إدارى جديد، خلفا لحمادة أنور ومدرب حراس خلفا لأيمن طاهر، ولا يزال هناك مفاضلة بين العديد من الأسماء.

ومن المقرر أن يقود جهاز الزمالك الجديد تدريبات اللاعبين المستبعدين من مباراة سموحة عقب انتهاء جلسة مرتضى منصور.

المصدر : مصر ناين