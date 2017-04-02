أصيب ٤ أشخاص اليوم الأحد، فى حادثين متفرقين بمحافظة الغربية الأول بطريق طنطا الإسكندرية الزراعى أمام شركة البترول والثانى بطريق طنطا المحلة أمام كارفور وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية اخطارا من العميد محمد السروجى مأمور مركز طنطا بتصادم سيارة بالسور أمام شركة البترول بطريق طنطا الإسكندرية الزراعى وأصيب قائدها ومرافقه بإصابات متفرقه وتم نقلهما لمستشفى طنطا الجامعى.

كما تلقى مدير التأمين إخطارا من مأمور مركز طنطا بتصادم سيارتين أمام كارفور بطريق طنطا المحلة وأسفر عن إصابة ٢ بإصابات طفيفة وتم نقلهما لمستشفى طنطا الجامعى لعمل الإسعافات اللازمة وقامت واجبة المرور برفع أثار الحادث من الطريق.

المصدر : مصر ناين