وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بتكريم رواد المحافظة المعمرين الذين بذلوا الجهد بهدف رؤية المحافظة فى أبهى صورها، وأشار الزملوط إلى أن التكريم سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة .

جاء ذلك، خلال لقاء المحافظ بأحد رجال المحافظة المعمرين الأوائل بقرية بولاق، حيث تعرف المحافظ خلال الزيارة على سيرته والحكم التاريخية والعملية له بالمحافظة، كما وجه المحافظ بسرعة عمل حصر شامل للمعمرين الأوائل بالمحافظة لتكريمهم بشكل يليق بهم، وبحضور شباب المحافظة لنقل خبراتهم وتجاربهم المهمة إليهم .