محافظ الوادي الجديد يوجه بحصر وتكريم رواد المحافظة المعمرين
وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بتكريم رواد المحافظة المعمرين الذين بذلوا الجهد بهدف رؤية المحافظة فى أبهى صورها، وأشار الزملوط إلى أن التكريم سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة .
جاء ذلك، خلال لقاء المحافظ بأحد رجال المحافظة المعمرين الأوائل بقرية بولاق، حيث تعرف المحافظ خلال الزيارة على سيرته والحكم التاريخية والعملية له بالمحافظة، كما وجه المحافظ بسرعة عمل حصر شامل للمعمرين الأوائل بالمحافظة لتكريمهم بشكل يليق بهم، وبحضور شباب المحافظة لنقل خبراتهم وتجاربهم المهمة إليهم .
محافظ الوادى الجديد يلتفى أهالى قرية بولاق
جانب من اللقاء
المحافظ يوجه بحصر وتكريم رواد المحافظة المعمرين
الزملوط يستمع لأحد المعمرين
لقاء المحافظ بأهالى قرية بولاق
الزملوط مع الأهالى
المصدر : مصر ناين
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