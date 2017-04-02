قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، تعيين إسماعيل يوسف مدير الكرة السابق بالفريق الأول، فى منصب رئيس قطاع الكرة بالنادى.

واصدر مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية، إن إسماعيل يوسف سيتولى منصبه الجديد فى الوقت الحالى، لكن ليس له علاقة بالفريق الأول بالنادى.

وأعلن مرتضى منصور رحيل الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك بالكامل، عقب الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين فى الأسبوع الـ 23 للدورى.

وعقد مرتضى منصور جلسة مع الجهاز الفنى الجديد، المكون من عبد الحليم على مدير الكرة ومحمد صلاح المدرب السنة وعلاء عبد الغنى المدرب.

وينتظر نادى الزمالك وصول البرتغالى إيناسيو إلى القاهرة بكره الاثنين، لتولى تدريب الفريق خلفا لمحمد حلمى.

المصدر : مصر ناين