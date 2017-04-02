أمرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر محاكمة 156 متهما بقضية مذبحة كرداسة، حرس قاعة المحكمة، بإحضار طبيب لتوقيع الكشف الطبى على متهم تعرض لوعكة صحية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى وبحضور مصطفى بركات مشبه النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

كانت النيابة السنةة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز واجبة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد واجبة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة السنةة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

المصدر : مصر ناين