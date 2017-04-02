تفقد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، في جولة ميدانية صباح اليوم الأحد، بمدينة ميت غمر، خلالها مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية.

وقد أكد المحافظ ،على أن الانضباط من أهم عناصر العملية التعليمية، وقائلا” حرام يكون المدرسين كلهم موجودين والطلبة غايبين”، مضيفا لمدير المدرسة “أنا معاك مش ضدك” ،وليس من المسموح خروج طالب أثناء اليوم الدراسي، والمدير له مكانة لابد من الحفاظ عليها.

وتفقد المحافظ ملعب المدرسة، وكلف رئيس مركز ومدينة ميت غمر باتخاذ الإجراءات اللازمة، لغلق شبابيك أحد المباني المطلة على حرم المدرسة، كما كلف مدير المدرسة بتوجيه انذارات للطلاب المتغيبين ،واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كذلك قرر المحافظ إحالة ٣ من السنةلين بالمدرسة للتحقيق ل ترك العمل.

وقد شدد المحافظ على ضرورة الانضباط الوظيفي، وحضور السنةلين بالمدرسة يوميا، والحفاظ على المنشأة والحرص على تلقي الطلاب العلوم المختلفة.

المصدر : مصر ناين