أعلنت كولومبيا الحداد أثر مصرع 254 شخص على الأقل فى بلدة بجنوب البلاد ل سيول من الوحول ناجمة عن أمطار غزيرة تنهمر على منطقة الأنديز طالت أيضا البيرو والإكوادور.

وشهدت أحياء بكاملها فى موكوا، المدينة التى تعد 40 ألف نسمة والمحرومة من الوزارة والمياه، خرابا كبيرا أثر الأمطار الغزيرة التى تسببت بفيضان أنهر موكوا ومولاتو وسانغوياكو.

وأعلن الصليب الأحمر الكولومبى الأحد أن الحصيلة بلغت حوالى 200 قتيل بعدما كان تحدث سابقا عن 234 قتيلا مشيرا إلى فوضى فى عمليات التعرف على الجثث .

وأحصى أيضا 203 مصابين وأعدادا غير محدد من المفقودين الذين كان قدر أعدادهم سابقا بحوالى 150.





المصدر : مصر ناين