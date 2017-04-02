كشف أحمد عز العرب أحد مواطني محافظة الفيوم، تعرضه لمحاولة اختطاف من أمام مساكن الواجبة بحي دلة بمدينة الفيوم على يد 3 متهمين انتحلوا صفة تأميناء واجبة بادارة تنفيذ الأحكام.

واصدر عز العرب لليوم السابع إن ما اصدر ه المتهمون خلال محضر الواجبة أن زوج شقيقته حرضهم علي اختطافه للضغط عليه لحل خلافات بينهم كلام غير صحيح، مؤكدا إن شقيقته تعيش مع زوجها وان الخلافات التي بينهم يتم حلها في نطاق أسري وأنه علي ثقة ان زوج شقيقته من المستحيل أن يفعل ذلك معه.

ولفت المجني عليه أن ماحدث معه يشبه الفيلم السينمائي حيث كان في طريقه للذهاب لعمله وبمروره أمام مساكن الواجبة بمنطقة دلة فوجئ بشخصين يستوقفونه بجوار سيارة ميكروباص يقودها ثالث وأكدوا له أنهم من إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية تأمين الفيوم وطالبوه بتحقيق الشخصية وبعدها طلبوا ان يستقل معهم السيارة التي تحمل رقم ف ه د 1584 اجرة ميكروباص إلا أنه شك في أمرهم وقام بالاتصال بالنجدة وتم ضبط المتهمين.

كان اللواء خالد شلبي مدير تأمين الفيوم تلقي إخطارا من واجبة النجدة بتعرض شخص لمحاولة اختطاف بمساكن الواجبة بمنطقة دلة بمدينة الفيوم بالانتاصدر والفحص تبين انه أثناء سير المواطن احمد عز العرب 30 سنة حاصل علي بكالوريوس نظم معلومات ومقيم بشارع ابو بكر الصديق بمدينة الفيوم فوجئ بشخصين ادعيا أنهما تأميناء واجبة بقسم تنفيذ الاحكام بمديرية تأمين الفيوم واصطحباه معهما في السيارة رقم ف ه د 1584 أجرة ميكروباص إلا انه شعر بانه مختطف وأبلغ النجدة وتم ضبط السيارة ومستقليها وهم مغربي م ع 26 سنة سائق و محمد س ع 43 سنة سنةل وايمن ع ح 42 سنة سنةل وأكدوا ارتكاب الواقعة وعللوا ذلك أنه للضغط علي المجني عليه لانهاء خلافات عائلية بينه وبين شقيق زوجته محمد ع الذي اتفق معهم علي ارتكاب الواقعة فى المقابل مبلغ مالي 1000 جنيه وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 2150 لسنة 2017 اداري قسم اول الفيوم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين