قام اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، بجولة لمستشفى السويس السنة، شوف خلالها أعمال التطوير التي تمت بأقسام النسا والتوليد وقسم الطوارئ ، مؤكدا علي الانتهاء من هذه الاعمال في الموعد المحدد، ليتم تقديم خدمة متميزة للمرضي في هذه الاقسام .

وتفقد حامد العيادات الخارجية، وقسم استقبال الحوادث والباطنة والعظام ، لمشوفة العمل داخل هذه الاقسام والخدمات التي تقدم للمرضي، وشوف ايضا العمل داخل مركز المخلفات الطبية، وشدد على مدير سنة الصحة لتوفير الأدوية المطلوبة والمستلزمات الطبية لجميع الاقسام، وذلك اثناء تفقده الصيدلية ومخازن المستشفي السنة .

واكد المحافظ، فى بيان له اليوم ، علي الرعاية الطيبة للمرضى وسرعة الاستجابة لطلبات المرضي في اي قسم وفي اي وقت ، مشيرا الي انه سيتم محاسبة اي مسئول يتقاعس عن اداء عمله، ويقصر في علاج المريض، وأبدي عدة ملاحظات اثناء زيارته للاقسام المختلفة بالمستشفي ، مؤكدا علي اهمية الاهتمام بنظافة المستشفي السنة في الداخل والخارج، والتاكيد علي عملية تعقيم الادوات الطبية المستخدمة بصفة دورية .

رافق المحافظ في الجولة، دكتور لطفي عبد السميع مدير مديرية الصحة، ووليد شوقي رئيس حي السويس، ومنير كامل مدير المشوفة الميدانية، وقيادات مديرية الصحة، ومدير المستشفي ورؤساء الاقسام.



حامد يتفقد اعمال التطوير بمستشفى السويس السنة

حامد يتفقد أعمال التطوير بمستشفى السويس السنة

محافظ السويس يتفقد العيادات الخارجية

محافظ السويس يتفقد مخازن الادوية بالمستشفى

محافظ السويس يستمع لاحد المواطنين

المصدر : مصر ناين