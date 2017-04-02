تباشر نيابة قصر النيل برئاسة المستشار حسام إبراهيم، التحقيق مع 4 من أعضاء أولتراس أهلاوى تم القبض عليهم اليوم الأحد، بعدما أمرت النيابة بضبطهم بتهمة البلطجة واستعراض القوة أثناء اقتحامهم مقر النادى بمنطقة الجزيزة، لحضور مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى كرة اليد.

المتهمون هم: “محمد حمدى فهيم، وأحمد نور الدين عبد الفتاح، ووليد عصام محمد، وأحمد عبد المنعم”.

كانت نيابة قصر النيل أمرت بحبس 15 من أولتراس أهلاوى بتهمة البلطجة وحيازة مفرقعات وقطع الطريق وسرقة جهاز لاسكى من ضابط واجبة وحيازة أسلحة بيضاء.

المصدر : مصر ناين