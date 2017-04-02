افتتح اليوم الأحد معتز حسن محمد مدير سنة الشئون التنفيذية، بمديرية التربية والتعليم ،بمحافظة بنى سويف فعاليات معرض الصحافة ،بإدارة بنى سويف المقام بمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات ،بحضور نبيلة قام بفتحي وكيل إدارة بنى سويف، ولبنى عبد الفتاح موجه سنة الصحافة ببنى سويف، وعزيزة إبراهيم عبد اللطيف الموجة الأول بالصحافة ،بإدارة بنى سويف و نادية جمعة مدير إدارة الخدمات

وأكد مدير سنة الشئون التنفيذية فى بيان اعلامى ، أن هذه الأعمال وما بها من إبداع ومعلومات، تحث القارئ على الانتماء للوطن والمحافظة عليه ،وتشجيع السياحة والمعالم السياحية والحضارة المصرية القديمة ،والمحافظة على التراث القديم ،مؤكدا ًعلى تقديم المساعدة والدعم للأنشطة الطلابية، لتشجيعهم على زيادة الوعي والأنشطة الداعمة للعملية التعليمية، وشكر الجميع على ماقدموه من أنشطة وأعمال مفيدة .

وأضافت لبنى عبد الفتاح موجه سنة الصحافة ،أن الاعمال المعروضة تميزت بالإبداع الطلابي فى الإلقاء والشعروالغناء ،موضحا فضل الأم وما تقدمه من عطاء بلا فى المقابل معبرين، عن ذلك بأبيات شعر وغناء أعمال وأنشطة مبتكرة وجميلة.

كما نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف برئاسة ثروت محمد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ، أول فاعليات البرنامج التدريبي لجودة التعليم الفني، والذى اقيم بمدرسة سان مارك ببنى سويف من خلال مشروع ( tvet 2 ) ، تحت شعار الجودة مسئولية الجميع

واصدر ت سهام يوسف وكيل المديرية خلال الافتتاح، أن الفرصة أمام مدارس بنى سويف للتعليم الفني، أصبحت سانحة وجاهز للتنافس فى الحصول على الجودة بشكل أفضل ،وخاصة بعد نجاح ثلاث مدارس تم حصولهم على بالجودة من مدارس التعليم الفني.

وأضاف كمال عمران مدير سنة التعليم الفنى ،أن الانجازات التى تمت بالتعليم الفنى من خلال المعارض والنجاحات ،التى شهد بها كافة القيادات بالمحافظة بمعارض التعليم الفني،هى دليل على أننا سوف ننافس وبقوة فى الحصول على الجودة .



افتتاح معرض الصحافة المدرسية ببنى سويف

جانب من المعرض

مشغولات المعرض

المصدر : مصر ناين