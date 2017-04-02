إذا كنت تستخدم الرموز التعبيرية باستمرار للرد على رسائل أصدقائك وتريد أن تجعل الأمور تصبح مسلية بشكل أفضل، فتم إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم Memoji، وهو يساعدك فى تحويل وجهك إلى الرمز التعبيرى الذى تفضله، وهذا من خلال إضافة بعض الرسومات الجاهزة للوجه والتى تجعله يشبه الموجود على هاتفك بالفعل ولكن على وجهك أنت بدلا من الوجه الأصفر.



ايموشنز Memoji

ووفقا لموقع “ماشابل” الأمريكى، فتطبيق “ميموجى” الجديد والذى تم إطلاقه يوم الجمعة الماضى، يساعد المستخدم فى تحويل أى صورة على الهاتف الذكى إلى رموز تعبيرية متصنف ة، والإصدار يسمح بتحويل الصور لوجه ضاحك أو باكى أو رمز الشيطان والحزين وغيرها، ويمكن للمستخدم تحميل تلك الصور أو مقاطع الفيديو أو الـ GIF ومشاركتها مع الأصدقاء عبر المواقع الاجتماعية المختلفة.



صور متحركة لـ Memoji

واصدر “نير بوشتر”، كبير مسئولى التسويق فى ليتريكس المطورة للتطبيق الجديد: “أصبحت الرموز التعبيرية بعض ا من المحادثة اليومية وغيرت الطريقة التى نتحاور بها ونشارك عواطفنا، ولكن الآن الناس يريدون أكثر من مجرد إرسال الرموز التعبيرية، ويريدون أن يكونوا بعض ًا منها”.



تطبيق Memoji

المصدر : مصر ناين