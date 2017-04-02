أحيا الفنان الشاب مينا عطا، حفلا غنائيا فى قطاع التأمين المركزى، وتواجد مع أسر وأطفال الضباط الشهداء، فى منتصف حضور أعداد من القيادات التأمينية فى وزارة الداخلية.



مينا عطا الله



مينا عطا مع القيادات التأمينية مينا عطا مع القيادات التأمينية



جانب من الحفل



تكريم مينا عطا تكريم مينا عطا

وكان مينا عطا أعلن عن فسخ تعاقده مع المنتج هانى محروس، وحاليا يفضل بين عدة عروض جاءت إليه من أجل إنتاج ألبومه الجديد، وتحديدا من شركتين، وسيتم حسم أمره فى تلك العروض خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه انتهى من تسجيل أغنية بعنوان “عنقود العنب”، وكتب كلماتها أحمد راشد، وألحان وتوزيع محمد رحيم.

المصدر : مصر ناين