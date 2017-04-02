حرص مكتب التواصل الاعلامى الإقليمى للخارجية الأمريكية، على المشاركة باليوم العالمى للتوحد، الذى يوافق يوم 2 أبريل من كل سنة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وعلقت مكتب التواصل الاقليمى للخارجية الأمريكية قائلاً: “يهدف هذا اليوم إلى جذب الانتباه نحو أهمية تطوير قدرات التشخيص والوعى بمرض التوحد ومساعدة مرضى التوحد على تحسين ظروفهم المعيشية،كيف ترى نظرة البعض لشبه هذه الحالة العصبية على أنها وصمة عار؟”.



مكتب التواصل الأعلامى للخارجية الأمريكية

المصدر : مصر ناين