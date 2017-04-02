نعى أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، الشاعر والمغنى والمناضل محمود غزالى، الشهير بـ”الكابتن غزالى”، الذى توفى اليوم، عن عمر يناهز 88 سنةًا بمنزله فى السويس بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد ناجى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “كابتن غزالى رمز المقاومة الشعبية فى السويس انتقل إلى رحمة ربه عزائى لأهل السويس والكابتن حافظ غزالى صديقى العزيز الكابتن غزالى كتب كل الأغانى أثناء المقاومة الشعبية وعضم ولادنا نلمه نلمه ونعمل منه مدافع وندافع.. رحمة الله عليك يا كابتن غزالى”.



نعى أحمد ناجى للكابتن الغزالى

المصدر : مصر ناين