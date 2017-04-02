تمكنت مباحث مركز زفتى بمحافظه الغربية، من ضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابه لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية، إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز زفتى، بتمكين رئيس مباحث المركز والقوه المرافقه له، بإشراف العميد طارق داود مأمور مركز زفتى، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع الكشف الجنائى بزفتى والسنطة، من ضبط “أحمد.س.ع 26 سنه، وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص، وتم تحرير محضر برقم 8472 جنايات المركز، وأخطرت النيابه لمباشره التحقيقات.

المصدر : مصر ناين