تعرض محمد نجيب، مدافع فريق الأهلى، لإصابة بسيطة خلال المباراة الودية التى يخوضها الأحمر حالياً أمام فريق منوف، أحد أندية الدرجة الثالثة.

وخرج محمد نجيب وظل يتلقى العلاج لعدة دقائق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها، إثر كرة مشتركة مع أحد لاعبي منوف.

ويستعد الأهلى لمباراة بتروجت المقرر لها الخميس المقبل فى الدورى السنة. وشهدت المباراة مداعبة حارس فريق منوف لـ”عم حارث” سنةل غرفة خلع ملابس الأهلى واصدر له، “أنا دخلت التاريخ لأنك واقف ورا الجون بتاعى”.

المصدر : مصر ناين