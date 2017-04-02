تفقد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، مستشفى ميت غمر المركزي، وأكد أن الحفاظ على المظهر السنة والحالة النفسية للمريض والتسنةل اللائق، أهم مراحل العلاج ولا تقل أهمية عن الدواء.

وأثناء تفقده لأقسام المستشفى ومروره بالكافتيريا، كلف وكيل وزارة التموين ووكيل الصحة بسحب عينة من العصير بها لعدم وضوح تاريخ الإنتاج، ومخاطبة المصنع المنتج له، كما تحدث لإحدى السيدات “هجيبلك قرار العلاج وهتتعملك القسطرة وكل اللى تحتاجيه”.

وكلف وكيل وزارة الصحة بعمل التحليلات والفحوصات اللازمة لإحدى السيدات وتوفير الدم لأحد المرضى، وحول الانضباط الوظيفى قرر المحافظ إحالة ٣٩ من المتغيبين عن العمل بالمستشفى للتحقيق.

وأكد المحافظ بدء إجراءات إنشاء المستشفى الجديد بميت غمر، ثم تفقد مستشفى الأورام وأشاد بما رآه بها من مستوى عالى للنظافة، موجها تحية وتقدير للقائمين عليها، ومشيدا بدور المجتمع المدنى الذى يشارك بإخلاص فى توفير وتقديم الخدمات.

وشدد المحافظ على حرصه الشديد على المنظومة الصحية، لإيمانه بقيمة الصحة فهى تاج على رؤوس المواطنين، كما أكد على حرصه على توفير الخدمة للبسطاء والمحتاجين.

المصدر : مصر ناين