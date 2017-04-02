أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم،محافظ سوهاج، عن موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على طلب المحافظة بإقامة نقطة واجبة على مساحة 700 م2 ” أرض أملاك دولة محل ترعة الحرافشة الملغاه “الواقعة بحوض الكاشف نمره “16” زمام ناحية بنجا- مركز طهطا، حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع السنة المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعه وينطبق عليها الشروط.

واكد عبد المنعم فى بيان له اليوم، أنه جارى انهاء اجراءات نقل الملكية للمحافظة, وكلف الوحده المحلية بازالة اية تعديات او مخالفات محيطة بالمساحه المذكورة, لافتا ان قرارات تخصيص الاراضى للنفع السنة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تصب فى مصلحة المواطنين وتخدم التنمية والاصلاح التى تنتهجها الدولة.

من ناحية أخرى ذكر بيان المحافظة، أن محافظ سوهاج، أعلن أنه تم تكليف عماد محمد منصور موجه سنة الجغرافيا بمديرية التربية والتعليم، لشغل وظيفة مدير سنة إدارة جرجا التعليمية لحين شغلها وفقا للاجراءات القانونية.

واعتمد عبد المنعم، مواعيد الامتحانات المحلية للنقل والشهادات المحلية للفصل الدراسى الثانى والدور الثانى والمتخلفين عن السنة الدراسى 2016/2017 ، حيث ستبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية فى التاسع والعشرين من ابريل الجارى ، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى فى السابع من مايو القادم وتنتهى فى الحادى عشر من نفس الشهر ، كما تبدأ امتحانات النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الاول والثانى الاعدادى فى السادس من مايو القادم وتنتهفى فى العاشر من شهر مايو ، كما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 13 من الشهر القادم وتنتهفى يوم الخميس الموافق 18 مايو ، وتبدأ امتحانات الصف الاول والثانى الثانوى يوم الثلاثاء الثانى من مايو وتنتهى فى يوم الاثنين 15 مايو القادم ، اما امتحانات الصف الاول والثانى الثانوى التجاى والصناعى والزراعى نظام ” 3 سنوات” و ” 5 سنوات ” يوم السبت الموافق 29 من ابريل الجارى والى أن يوم الخميس الموافق 11 مايو القادم .

وأظهر محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، ان الامتحانات العملية تجرى لجميع فرق النقل فى المراحل المختلفة فى الاسبوع السابق للإمتحانات النظرية وان امتحانات العملى للدبلومات الفنية التجارى والصناعى والتجارى سوف تبدأ السبت 13 مايو ، كما تجرى امتحانات المستتوى الرفيع فى لجميع السنوات فى المدارس التجريبية واللغات الحكومية وجميع المدارس الخاصة فى الاسبوع السابق للامتحانات النضرية، كما يتم امتحان المتخلفين عن الدور الأول عن امتحان الشهادة الاعدادية السنةة والمهنية بمدرسة واحدة بكل إدارة ، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 20 مايو .

فيما أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بمشروع تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الوضع الاقتصادى للمرأة فى صعيد مصر، والذى ينظمه الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ووزارة الزارعة واستصلاح الأراضى بسوهاج.

وأكد عبد المنعم، فى بيان للمحافظة اليوم، دعمه للمشروع بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية وإطلاقها سنة 2017 سنة المرأة المصرية، وكذلك خطة المحافظة فى تحويل القرية إلى قرية منتجة لا مستهلكة تعتمد على نفسها كما كانت من قبل ولا تعتمد على المدينة فى تلبية احتياجاتها، وتعود مره اخرى لتكون منتجه تعتمد عليها المدينة من خلال منتجاتها الغذائية وغير الغذائية المتميزة ، مشيرًا إلى قوة المرأة المصرية وخاصة الصعيدية فى تحمل مسئولية اسرتها وتربية ابنائها .

وشهد ورشة العمل والجلسة الافتتاحية للمشروع اللواء عصام العلقامى سكرتير سنة المحافظة، والدكتور على حزين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتورة ستفانيا كريتى المنسق الدولى للمشروع بمعهد سيام بارى .

وأظهر العلقامى، أن الهدف من المشروع تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسيدات الريفيات بالمجتمعات الأكثر احتياجا وذلك عن طريق قدراتهن على انتاج وبيع منتجات غذائية وغير غذائية بجانب رعاية اطفالهن واسرهن، مشيرًا لأهمية تضافر الجهود بين التدريب والتعليم والكشف العلمى التطبيقى، حيث ان التعاون يوفر استجابات واقعية وملموسة للإحتياجات المحلية التى يتم تجميعها من المجتمعات الريفية.

وأضاف حزين، أن المشروع يجرى وراء لان تصبح السيدات قادرات على تحديد واتخاذ القرار بشأن مشاريعهن الخاصة، وإمتلاكهن للقدرات الفنية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات وتشكيل مجموعات عمل ، لتبدأ تلك السيدات بالفعل فى إنتاج منتجات عالية الجودة تطرح بالاسواق المحلية والخارجية.

المصدر : مصر ناين