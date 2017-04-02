على متن السفينة جولفو أزورو روما 2 أبريل كان رضيع عمره أربعة أيام ضمن أكثر من 480 مهاجرا أنقذتهم سفن شوفة لمنظمات إغاثة بالبحر المتفى منتصف .

وكان الرضيع الذى تم إنقاذه أمس السبت على متن أحد قاربين مطاطيين، يحملان أكثر من 200 مهاجر من شمال وفى منتصف إفريقيا وسريلانكا واليمن، شوهدا يجنحان على بعد 22 ميلا بحريا شمالى مدينة صبراتة الليبية التى تُستخدم عادة كنقطة مغادرة من جانب مهربى البشر فى ليبيا.

ونفذت عملية الإنقاذ التى أستمرت لثلاث ساعات منظمة إسبانية غير حكومية تدعى برواكتيفا أوبن آرمز. ونقل المهاجرون إلى سفينة الصيد السابقة جولفو أزورو التى يتوقع أن تصل إلى ميناء أوجوستا فى صقلية بعد ظهر اليوم الأحد.

واصدر ت متحدثة باسم خفر السواحل لرويترز إن باقى المهاجرين الذين جرى إنقاذهم كانوا على متن قاربين مطاطيين آخرين وإنه جرى إنقاذهم على يد أفراد طاقم سفينة فوس برودنس للإمدادات.

وأضافت أن هذه المجموعة ستصل إلى إيطاليا بكره الاثنين لكن مكان وصولهم لم يتحدد بعد.

واصدر دانيال كالفيلو (26 سنةا) الذى نقل الرضيع من داخل طوق نجاة إلى سفينة الإنقاذ لرويترز “قبل أسبوع انتشلت جثة من البحر المتفى منتصف لأول مرة و(السبت) حملت حياة جديدة.”

كما تم إنقاذ أم الرضيع وهى نيجيرية عمرها 29 سنةا وأبيه (34 سنةا) وهو سنةل من غانا. وكانا قد عاشا لما يزيد على سنةين فى ليبيا لكنهما قررا المغادرة إلى أوروبا بعد أن أنجبا طفلهما.

واصدر ريتشارد أوهينى وهو والد الرضيع لرويترز “نريد أن نذهب إلى فرنسا أو ألمانيا. سيكون لعائلتنا مستقبل هناك.”

وصارت إيطاليا نقطة الوصول الرئيسية إلى أوروبا بالنسبة للفارين من الاضطهاد والفقر فى أفريقيا ومعظمهم يعبرون البحر المتفى منتصف عبر ليبيا كشفا عن حياة أفضل.

وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة لقى ما يقرب من 600 مهاجر حتفهم منذ بدء السنة الجارى أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطلاقا من شمال أفريقيا. ويُعتقد أن أعداد القتلى خلال السنة الماضى كله بلغ 4600.

وإجمالا وصل 181 ألفا من المهاجرين إلى إيطاليا سنة 2016 وهو تقريبا نصف الأعداد الإجمالى للمهاجرين الذى وصلوا إلى الاتحاد الأوروبى عبر البحر.

المصدر : مصر ناين