حضرت أمس النجمة العالمية ديمى لوفاتو العرض الأول لفيلم “Smurfs The Lost Village” فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت لوفاتو محط تركيز أعداد كبير من عدسات المصورين الموجودين بالعرض، كما حضرت النجمة الشقراء ميجان ترينور والنجمة الشابة آريل وينتر التى أثارت الجدل بظهورها مرتديه فستان قصير” See-Through”، أكد الكثيرون أنها ذات الإطلالة الأكثر إثارة بالعرض بالغرم من تواجدها بعرض فيلم خاص بالأطفال، كما حضر أيضا مخرج العمل كيلى اسبورى والمشبه دانى بودى.

نجمات العمل

فيلم “Smurfs The Lost Village” الـD3 من إخراج كيلى اسبورى وأداء صوتى آريل وينتر وجو مانجانيليو وديمى لوفاتو وجوليا وربيرتس ودانى بودى، ومن المقرر أن يطرح رسميا بدور العرض الأمريكية 7 أبريل الجارى.

تدور الأحداث حول مغامرات جديدة، حيث تظهر خريطة تدخلهم فى الكثير من المشاكل بالغابة المحرمة، ولكنها تقودهم إلى اكتشاف أعظم سر فى تاريخ السميفرز.



المشبه دانى بودي



ديمى لوفاتو قبل عرض الفيلم



قبل بدء العرض



مخرج العمل



ديمى لوفاتو



النجمة ديمى لوفاتو قبل العرض



قبل العرض



إطلالة جريئة لآريل وينتر



آريل وينتر خطفت الأنظار



قبل عرض الفيلم





المصدر : مصر ناين