شهدت جلسة مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مع الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة تواجد اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة السابق بنادى طلائع الجيش ونادى الشرقية فى الجلسة.

وأعلن مرتضى منصور رحيل الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك بالكامل، عقب الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين فى الأسبوع الـ 23 للدورى.

وعقد مرتضى منصور جلسة مع الجهاز الفنى الجديد المكون من عبد الحليم على مدير الكرة ومحمد صلاح المدرب السنة وعلاء عبد الغنى المدرب.

واقترح أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك والمشرف على فريق الكرة إضافة منصب جديد، وهو المدير التنفيذى لفريق الكرة، ورشح عبد الجليل إمام لتولى هذا المنصب.

وينتظر نادى الزمالك وصول البرتغالى إيناسيو إلى القاهرة بكره، الاثنين، لتولى تدريب الفريق خلفا لمحمد حلمى.

المصدر : مصر ناين