فقد محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش من لاعب اليونان بنتيجة 15 / 13، فى إطار دور الـ 16 ببطولة العالم المقامة ببلغاريا، ليحتل المركز التاسع فى البطولة.

كان حمزة قد تأهل إلى دور الـ 16، بعد الفوز على لاعب بريطانيا بنتيجة 15 /6 فى دور الـ32 عقب فوزه على لاعب المجر بنفس النتيجة فى دور الـ64 الذى صعد إليه مباشرة بعد تحقيق 6 انتصارات فى دور المجموعات.

يذكر أن محمد حمزة كان قد توج بذهبية منافسات الشيش تحت 20 سنة، فى البطولة الأفريقية التى اختتمت مؤخرا فى كوت ديفوار، بعد الفوز على اللاعب خليل محمد جوينى من تونس فى النهائى بنتيجة ١٥/١





المصدر : مصر ناين