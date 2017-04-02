اصدر برايان شوت ، المتحدث باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن حجم التجارة البينية بين مصر وأمريكا بلغت حوالى 5 مليارات دولار، وأن هناك وفد تجارى أمريكى فى زيارة لمصر اليوم، لتعزيز العلاقات التجارية فى التعاون بالقطاع الزراعى .

وأضاف شوت، خلال اللقاء الصحفى الذى عقده، أن حجم العلاقات بين البلدين قوية منذ سنوات عديدة على اختلاف السياسيات الأمريكية، وأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية هامة، وجاءت لمناقشة عدة موضوعات مع الرئيس دونالد ترامب تم ذكرها فى بيان للخارجية الأمريكية والبيت الأبيض .

و أشار شوت، إلى أن الخارجية الامريكية تدعم العلاقات بين جميع الدول على اختلاف السياسات.

المصدر : مصر ناين