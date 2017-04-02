شنت هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، حملات موسعة على العديد من دور لرعاية الأيتام بالدقهلية للوقوف على جاهزيتها لتقديم الرعاية الاجتماعية، وكذلك مراجعة تراخيصها ومراقبة عمليات التبرعات الخاصة بها ومدى تقديم الرعاية الطبية والبرامج الرياضية والتعليمية.

وشارك فى الجولة مستشفى الأطفال بكلية المنصورة ومديرية التضامن بالدقهلية، بالإضافة إلى مسئولى إدارات المؤسسات الاجتماعية والصحية وفريق التدخل السريع بالمديرية.

وتفقدت الحملة دور رعاية الأيتام للبنين والبنات وحضانات الإيواء الخاصة بالأطفال، وراقب الوفد جودة الأغذية المقدمة ومستوى النظافة السنةة والشخصية، كما ناقش رجال الرقابة النزلاء من الأيتام للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم الالان ة.

ومن جانبه، اصدر الدكتور أحمد الرفاعى مدير سنة مستشفى الأطفال بالمنصورة، إنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لرعاية والكشف على جميع نزلاء دور الأيتام بالدقهلية وتعد هى مبادرة هى الأولى من صنف ها على مستوى الجمهورية.

المصدر : مصر ناين