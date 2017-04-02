تحيى إيران اليوم “يوم الطبيعة” الذى يعد بعض ا من التراث الفارسى، وهو اليوم الثالث عشر من أول شهور السنة الشمسية فى التقويم الفارسى، كما أنه يعد اليوم الأخير لعيد النوروز أى عيد رأس السنة الإيرانية الذي يستمر الاحتفال به 13 يوما.

ويماثل هذه اليوم عيد شم النسيم فى مصر، حيث اعتادت الأسر الإيرانية أن تخرج صباح هذا اليوم للحدائق المنتشرة فى أرجاء إيران لإحياء يوم أطلق عليه الإيرانيون القدماء “سيزده بدر”، ويخرجون من منازلهم ويجلسون فى الحدائق من الصباح الباكر الى أن غياب الشمس، وتصبح الحدائق مكتظة بالعائلات كما تشهد الشوارع اختناقات مرورية كبيرة ل سفر المواطنين الإيرانيين إلى مدنهم الأصلية.

ويسود اعتقاد لدى الإيرانيين أن من يبقى فى منزله فى هذا اليوم يلازمه النحس والحظ السيئ طوال السنة، كما تقوم الأسر بإلقاء قطع من الزرع، ويحظى يوم الطبيعة باحترام استثنائى لدى الشعب الإيرانى، وبالنسبة للفتيات فى هذا اليوم يقمن بعقد الحشائش الخضراء وإلقائها فى الأنهار كى يتزوجن فى هذه السنة.



إحياء يوم الطبيعة فى إيران



إيرانيون يتنزهون فى يوم الطبيعة



مراسم إحياء يوم الطبيعة