قاد علاء عبد الغنى، المدرب المساعد بالجهاز الفنى الجديد لنادى الزمالك، تدريب اللاعبين المستبعدين والبدلاء، استعداداً لمواجهة الشرقية الأربعاء، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ21 لمسابقة الدورى الممتاز.

وأعلن مرتضى منصور رحيل الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك بالكامل عقب الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين فى الأسبوع الـ23 للدورى.

وعقد مرتضى منصور جلسة مع الجهاز الفنى الجديد المكون من عبد الحليم على مدير الكرة ومحمد صلاح المدرب السنة وعلاء عبد الغنى المدرب.

وشهد مران الزمالك تواجد اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة سموحة بالأمس، وهم أحمد الشناوى وأسامة إبراهيم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإيمانويل مايوكا وأحمد جعفر وصلاح ريكو وحسنى قام بفتحى ومحمود دونجا ومحمد ناصف وإبراهيم صلاح وشوقى السعيد ومحمود حمدى الونش.

المصدر : مصر ناين