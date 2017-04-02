اصدر ت الفنانة حنان مطاوع فى الندوة التكريمية الخاصة بوالدها الراحل كرم مطاوع، ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، أن هذه أول مرة تحضر فيها تكريم لوالدها الفنان الراحل كرم مطاوع.

حنان مطاوع



حنان ووفاء الحكيم

واصدر ت أيضا: أشكر مازن الغرباوى والمهرجان المسرحى الشاب على تكريم أبى، ولكنى كنت دائما أتساءل لماذا لا يكرم أبى، وكنت غاضبة من ذلك التجاهل، وبرغم انشغالى حضرت لهذه الندوة.

وأضافت: لم أدرك أهمية والدى إلا بعد وفاته بفترة كبيرة، فأمى كانت صديقتى وأختى لكن أبى كان شبهى كان متأملا وهادئا، وأنا كذلك، وما اتذكره أنه كان من أكثر الناس التى تقرأنى، وعندما قررت دخول قسم علمى بالثانوية السنةة رفض، وكان يريد أن يدخلنى معهد الفنون المسرحية، ولكنى رفضت وعندت معه ودخلت كلية تجارة إنجليش، ولكنى بعد سنة من الدراسة قررت دخول مجال التمثيل ودراسته فقد كان لديه حدس كبير.

وأشارت مطاوع: كنت أتمنى فهم كرم مطاوع ومن هو ولكنى كنت صغيرة، وكنت أتمنى مشوفة أعماله وقتها، ولكنى الآن أدركت أهميته، فالمسرح قبل كرم مطاوع يختلف عن المسرح بعده.

المصدر : مصر ناين