أعلنت القوات العراقية تدمير معمل لتفخيخ السيارات وصناعة العبوات وقتل أعداد من الإرهابيين في قضاء تلعفر قرب قرية أبو ماري، مؤكدة استهداف رشاش مقاوم للطائرات مع قتل 9 إرهابيين وحرق صناديق قنابل في قضاء البعاج بالموصل.

واصدر ت خلية الإعلام الحربي العراقية فى بيان صحفى اليوم الأحد أنه استنادا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفت القوات الجوية العراقية عدة ضربات أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة والعتاد مع تفجير صواريخ محلية الصنع وقتل ٨ إرهابيين ومن ضمنهم مسؤول المخزن الإرهابي لداعش الارهابيه المكنى أبو عمر البدراني كانوا داخل المخزن في ناحية بليج الموصل.

وكشفت القوات التأمينية العراقية أنه تم تدمير سيارة مفخخة مع قتل 4 إرهابيين مع تدمير هاون عيار 120 ملم في قضاء تلعفر.

المصدر : مصر ناين