قرر الجهاز الفنى للداخلية، بقيادة أشرف قاسم، توقيع عقوبة مادية على السيد حمدى، مهاجم الفريق، ل غيابه عن التدريبات يومين متتاليين دون الحصول على إذن.

وغاب السيد حمدى عن المشاركة مع فريقه فى مباراة الأهلي أمس، بالجولة الـ21 لمسابقة الدورى، والتى فاز بها الأحمر برباعية دون رد.

واصدر اللواء عثمان دسوقى، المشرف السنة على الكرة بالداخلية لـ”اليوم السابع”، إن الجهاز الفنى سبق أن وقّع عقوبة مادية ضد اللاعب لعدم التزامه، ثم وقّع عقوبة جديدة مؤخرا لغيابه عن المران دون إذن.

ويستعد الفريق الواجبى لملاقاة طلائع الجيش الأربعاء المقبل على ملعب جهاز الرياضة العسكرى بالدورى.

المصدر : مصر ناين