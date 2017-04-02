اصدر بيل أوريلى، مذيع شبكة فوكس نيوز الذى يواجه اتهامات عديدة بالتحرش إنه معرض لدعوى قضائية ل وظيفته البارزة، جاء ذلك ردا على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز اصدر ت فيه إن أوريلى دفع 13 مليون دولار لتسوية دعاوى من قبل خمس سيدات بتحرشه بهن.

وبحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتدبرس، فإن اوريلى نشر بيانات على موقعه الإلكترونى للدفاع عن نفسه، وحظى بدعم شركة فوكس القرن الحادى والعشرين، المالكة للشبكة الإعلامية التى يعمل بها.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت أمس، السبت، تقريرا اصدر ت فيها إن أوريلى والشركة التى يعمل بها سيدفعان حوالى 13 مليون دولار لخمس سيدات لتسوية طلبات تعويض بشأن تعرضهن لتحرش جنسى وسلوك غير ملائم.

واصدر أوريلى، فى بيانه، إنه تم استهدافه بشكل غير عادل ل شهرته، وأضاف أنه خلال عمله لأكثر من 20 سنةا فى شبكة فوكس نيوز، لم تقدم على الإطلاق شكوى ضده فى إدارة الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه أنهى الجدل من أجل إنقاذ أبنائه.

المصدر : مصر ناين