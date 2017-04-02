شيع الآلاف من أهالي السويس، جنازة الكابتن غزالى شاعر المقاومة الشعبية، عقب صلاة العصر، بمسجد سيدى عبد الله غريب بحى السويس .

وأدى صلاة الجنازة على الكابتن غزالي، نجله أحمد فى منتصف حالة من الحزن سادت داخل محافظة السويس، وتقدم المشيعون اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء مصطفى شحاتة مدير تأمين السويس، وقيادات الجيش الثالث، ونواب السويس وأعداد من قيادات الشعبية والتنفيذية .

وشهد محيط المسجد، تشديد الإجراءات التأمينية من قبل قوات الواجبة، التى قامت بقفل كل الطرق المؤدية إلى المسجد لحين أداء صلاة الجنازة.



جثمان غزالي

حشود في صلاة الجنازة

المحافظ ومدير التأمين

المصدر : مصر ناين