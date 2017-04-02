ينتظر الأهلى حلول فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة لقام بفتح المزاد أمام الأندية الراغبة فى التعاقد مع الظهير التونسى على معلول لاعب فريق الكرة الأول، وفقا لتأكيدات مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

وعلى الرغم من أن معلول يمتلك حالياً عرضاً من الترجى لضمه مع نهاية الموسم، إلا أن الشروط المادية التى يطلبها الأهلي نظير رحيل اللاعب قد تُهدد عودته لدورى بلاده.

ويضع الأهلى مبلغا لا يقل عن 5 ملايين دولار لبيع اللاعب الذى انضم للقلعة الحمراء مع بداية الموسم الحالى قادما من صفوف الصفاقسى فى المقابل 700 ألف يورو، وهى قيمة الواجب الجزائى فى عقده مع ناديه السابق.

المصدر : مصر ناين