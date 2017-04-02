قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد ، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد نصار المحامى، والتي تطالب بسحب الجنسية المصرية من الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بتهمة التحريض على الدولة المصرية، لجلسة 11 يونيو .

واختصمت الدعوى رقم 17111 لسنة 68 قضائية، كلا من وزير الداخلية واخرين.

المصدر : مصر ناين