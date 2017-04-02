تفقد اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة أعدادًا من المواقع الواجبية بمدينة دمنهور للوقوف على مدى جاهزيتها، حيث تفقد مدير التأمين الخدمات المعينة لتأمين كلية دمنهور ومركز تدريب الواجبة بمنطقة الأبعادية.

وأطمئن مدير التأمين على الخدمات من حيث الأفراد والمركبات والتسليح، ووجه باليقظة التامة وسرعة الانتاصدر فور تلقى البلاغات، وضبط كل ما يشبه إخلال بالقانون.

وتفقد مدير التأمين الأقوال التأمينية المعينة لتأمين مدينة دمنهور، ووجه بسرعة الاستجابة لكافة البلاغات، كما تحاور مع الضباط والقوات المعينة خدمة على الأقوال التأمينية حول السيناريوهات المحتملة لأى اعتداءات محتملة وكيفية التصرف فيها.

واجتمع مدير تأمين البحيرة بالضباط والأفراد، ووجه بحسن مسنةلة المواطنين، وسرعة إنهاء مصالحهم أثناء ترددهم على الأقسام والمراكز أو الأماكن الواجبية الخدمية المختلفة، كما طالب الجميع ببذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التأمينية نحو توفير التأمين والأمان والاستقرار للمواطن البحراوى.



جانب من الجولة



مدير التأمين فى مركز تدريب دمنهور



مدير تأمين البحيرة يتفقد المواقع الواجبية

المصدر : مصر ناين