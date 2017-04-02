تمكنت قوات مديرية تأمين بورسعيد، برئاسة اللواء زكى صلاح مدير التأمين، اليوم الأحد، من ضبط بائع ملابس، وبحوزته آلاف من العملات الأجنبية المختلفة؛ بهدف الاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية.

وأعلنت مديرية تأمين بورسعيد عن تمكن الملازم أول أحمد إبراهيم عطية ضابط القول التأمينى “101” المعين للمرور بدائرة قسم الشرق، من ضبط “عمرو . ع . خ . ال” 41 سنه، بائع ملابس؛ ومقيم بدائرة قسم العرب؛ وذلك أثناء استقلاله السيارة رقم (60915ـ منطقة حرة ببورسعيد).

واصدر بيان المديرية، إن المتهم كان بحوزته عملات أجنبية ومصرية، عبارة عن (52 ألف و 856 دولار، 9 آلاف و 390 جنيه إسترلينى، ألف و 50 يورو، 29 ألف و 620 جنيه مصرى) .

وبمناقشة المتهم، اعترف بملكيته للعملات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، مخالفًا المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم تداول النقد الأجنبى، وتم تحرير المحضر رقم 1021/2017 إدارى الشرق، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين