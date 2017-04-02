قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إيقاف أطقم صيادلة الوحدة الصحية ببحر البقر عن العمل، وإحالتهم للتحقيق؛ وذلك لتقصيرهم في العمل والغياب المستمر عن الوحدة .

وأكد محافظ بورسعيد ، أنه تم منح الصيادلة أكثر من فرصة، ولم يلتزموا؛ مشيراً إلى أن نقابة صيادلة بورسعيد تدخلت في المرة السابقة ،عندما تم إيقافهم عن العمل وتعهدوا بالالتزام؛ جاء ذلك في بيان للمحافظ على هامش جولة قام بها في جنوب المحافظة .

وأضاف “الغضبان”، أنه أثناء الجولة المفاجئة التي قام بها اليوم ،تبين قفل الصيدلية الخاصة بالوحدة، وعدم تواجد أي فرد من أطقم الصيادلة؛ مؤكداً ،أنه سوف يتم اتخاذ اجراءات رادعة بشأن هذا الإهمال .

وفي نفس السياق، أثنى المحافظ على انتظام الأطباء والتمريض داخل الوحدة الصحية ،وقيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل؛ موضحاً بأنه لا تهاون مع أي تقصير أو تخاذل في تقديم الخدمات الطبية اللازمة للأهالي .