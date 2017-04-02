تعود اليوم الأحد أسرة مسلسل “السر” إلى إحدى فيلات مدينة السادس من أكتوبر مرة أخرى، بعدما صورت بعض مشوفها أمس السبت داخل مناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامى، ومن المقرر أن تتواجد بأكتوبر يومين، ثم يخرج بعدها مخرج العمل محمد حمدى إلى عدة شوارع، لتصوير أعداد من المشوف الخارجية التى تتضمنها أحداث الحلقات، وصورت أسرة المسلسل أعدادا كبيرا من المشوف التى لا يتواجد فيها الفنان نضال الشافعى أحد أبطال العمل، نظرا لتواجده فى مدينة شرم الشيخ، لتكريمه من مهرجان المسرح الشبابى فى دورته الثانية.

ويقوم ببطولة العمل الذى ينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة كل من حسين فهمى ونضال الشافعى ومايا نصرى، والراقصة دينا والفنان القدير أحمد حلاوة، وأعداد أخر كبير من الفنانين الشباب، من تأليف حسام موسى، وإنتاج محمد فوزى، وإخراج محمد حمدى.

ويعد هذا المسلسل هو ثانى تجارب المسلسلات متأعدادة الأجزاء، للمخرج محمد حمدى والمنتج محمد فوزى والمؤلف حسام موسى، حيث قدم الثلاثة من قبل مسلسل “شطرنج”، بأجزائه الثلاثة، والذى تولى بطولته وفاء سنةر ونضال الشافعى وريم البارودى وصلاح رشوان وضياء عبد الخالق وحمزة العيلى وآخرون.

المصدر : مصر ناين