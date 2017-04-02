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مشاهير حصلت صورهم على أكبر عدد لايك بتطبيق إنستجرام

منوعات
مشاهير حصلت صورهم على أكبر عدد لايك بتطبيق إنستجرام

الرياضيون والموسيقيون ونجوم التليفزيون الواقع لديهم أكبر أعداد من المعجبين على تطبيق إنستجرام، ورصدت حديثًا دراسة جديدة من منصة Project Know الشهيرة، المشاهير الذين حصلت صورهم على أكبر أعداد من اللايك، ونرصدهم فيما يلى.

–      Leo Messi

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 1,145,563، مع أعداد مشوفين 67.4 مليون مشوف.

ميسى
ميسى

 

–      Cristiano Ronaldo

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 1,126,447 مع أعداد مشوفين 95.8  مليون مشوف.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

 

–      سيلينا جوميز

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 1,065,909 مع أعداد مشوفين 115  مليون مشوف.

سيلينا جوميز
سيلينا جوميز

 

–      تايلور سويفت

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 1,059,970 مع أعداد مشوفين 99.7  مليون مشوف.

تايلور
تايلور

 

– Louis Tomlinson

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 1,047,075 مع أعداد مشوفين 12.7   مليون مشوف.

Louis Tomlinson
Louis Tomlinson

 

–       Harry Styles

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 870,954 مع أعداد مشوفين 19.8 مليون مشوف.

Harry Styles
Harry Styles

 

–       Niall Horan

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 868,029 مع أعداد مشوفين 19.1 مليون مشوف.

Niall Horan
Niall Horan

 

–      ايما واتسون

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 845,961 مع أعداد مشوفين 27.7 مليون مشوف.

ايما
ايما

 

–       Ariana Grande

   

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 708,019 مع أعداد مشوفين 101 مليون مشوف.

Ariana Grande
Ariana Grande

 

–       Kylie Jenner

   

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 706,261 مع أعداد مشوفين 90.4  مليون مشوف.

Kylie Jenner
Kylie Jenner

المصدر : مصر ناين

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