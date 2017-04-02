الرياضيون والموسيقيون ونجوم التليفزيون الواقع لديهم أكبر أعداد من المعجبين على تطبيق إنستجرام، ورصدت حديثًا دراسة جديدة من منصة Project Know الشهيرة، المشاهير الذين حصلت صورهم على أكبر أعداد من اللايك، ونرصدهم فيما يلى.

– Leo Messi

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 1,145,563، مع أعداد مشوفين 67.4 مليون مشوف.



ميسى

– Cristiano Ronaldo

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 1,126,447 مع أعداد مشوفين 95.8 مليون مشوف.



Cristiano Ronaldo

– سيلينا جوميز

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 1,065,909 مع أعداد مشوفين 115 مليون مشوف.



سيلينا جوميز

– تايلور سويفت

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 1,059,970 مع أعداد مشوفين 99.7 مليون مشوف.



تايلور

– Louis Tomlinson

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 1,047,075 مع أعداد مشوفين 12.7 مليون مشوف.



Louis Tomlinson

– Harry Styles

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 870,954 مع أعداد مشوفين 19.8 مليون مشوف.



Harry Styles

– Niall Horan

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 868,029 مع أعداد مشوفين 19.1 مليون مشوف.



Niall Horan

– ايما واتسون

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 845,961 مع أعداد مشوفين 27.7 مليون مشوف.



ايما

– Ariana Grande

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 708,019 مع أعداد مشوفين 101 مليون مشوف.



Ariana Grande

– Kylie Jenner

متفى منتصف أعداد الـ likes وصل إلى 706,261 مع أعداد مشوفين 90.4 مليون مشوف.



Kylie Jenner

المصدر : مصر ناين