أجرى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، اليوم الأحد ، فى المقابل ات شخصية مع 40 شاب من السنةلين بمشروع المحاجر الشوف للمحافظة ، بهدف إنتقاء الأفضل ممن لديه القدرة على تحمل المسئولية وتنفيذ الخطط الموضوعية للنهوض بمستوى العمل داخل إدارات الديوان السنة ولإعادة توظيفهم بشكل يليق بمؤهلاتهم العلمية و الإستفادة من آرائهم وأفكارهم لتطوير العمل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .

واصدر محافظا لشرقية ، فى بيان له اليوم ، إن ذلك استكمالا لسياسة الإصلاح التي تنتهجها المحافظة للنهوض بالعمل الإداري ورفع مستوى السنةلين وتطويره للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتدعيم إدارات ديوان سنة المحافظة بعناصر شابه مبتكرة من المشروعات الشوفة للمحافظة للإستفادة من طاقاتهم الشبابية المعطلة ورفع المنظومة وتحسين مستوى الخدمة ، ذلك تماشياً مع سياسة الدولة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قرر محافظ الشرقية ، رفع درجة الإستعداد القصوى بقطاعات الصحة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال أعياد شم النسيم وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات بيع الأغذية بصفة سنةة والباعة الجائلين ومصانع الأسماك المملحة والمدخنة بنطاق دائرة المحافظة .

وأكد على تكثيف الرقابة فى أماكن تجمع الجمهور ورفع المخلفات المتبقية واتخاذ الإجراءات الوقائية من تطهير خزانات مياه الشرب بالحدائق السنةة وأماكن التجمعات وتحليل عينات من مياه الشرب وتكثيف مكافحة ناقلات الأمراض كالبعوض والذباب ، واتخاذ كافة الإجراءات للقضاء عليها في أماكن تكاثر وفي تجمعات المياه والصرف المياه الراكدة ، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع إدارات المستشفيات لإتخاذ الإجراءات الوقائية و العلاجية في مواجهة حالات التسمم و توفير أدوية الطوارئ و خاصة الأمصال اللازمة في شبه هذه الحالات و تشكيل فرق التحرك السريع و رفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف و المستشفيات لإستقبال الحالات و تمركز سيارات الإسعاف بالمناطق المركزية و ذات الكثافة السكانية و العمل على مدار 24 ساعة و إلغاء الأجازات للقيادات خلال أعياد الربيع.

ومن جانبه صرح حسام أبو ساطي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم التأكيد على توافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والعلاج ومستلزمات للطواريء وجميع فصائل الدم بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية ومراكز خدمات الدم والتنبيه على جميع مديري المستشفيات بالتواجد ونوابهم على مدار الساعة والتأكد من إنضباط العمل .

كما أعلن محافظ الشرقية ، عن إقامة يوم رياضي بمدرسة النجاح للبنين بالزقازيق يوم الأربعاء المقبل بحضور البطل إبراهيم عبد اللطيف إبن مدينة الزقازيق وخريج المدرسة النجاح ، ذلك في اطار تقديم نماذج للشباب أن الناجحة تعتبر قدوة للشباب وشبه أعلى والتي تتمتع بروح الإنتماء للوطن وتعلي المبادئ والقيم النبيلة في المجتمع .

وأظهر المحافظ ،أن الرياضة تعد وسيلة لاستثمار طاقات الشباب الجسدية والنفسية والفكرية وبإهمالها تتحول لعمليات هدم وتخريب في المجتمع وتنعكس على كيان الفرد نفسه إنعكاساً سلبياً .

ومن جانبه صرح وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة أن اليوم الرياضي سيقام بحضور البطل العالمي إبراهيم عبد اللطيف لاعب رياضة السومو وأفراد أسرته وأصدقائه وقيادات وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم ويهدف إلى نشر مفهوم الثقافة الرياضية والتي تبث روح الحماس و الحياة بين الشباب .





المصدر : مصر ناين