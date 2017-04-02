حرص عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة، على حضور ختام البطولة الأفريقية للطائرة الشاطئية، التى تستضيفها مصر على ملاعب نادى 6 أكتوبر والمؤهلة إلى بطولة العالم 2017 بالصين لتسليم الجوائز.

وحصل منتخب موزمبيق على المركز الأول فى منافسات الرجال، ثم جاء منتخب المغرب فى المركز الثانى، بينما حصل الفراعنة على البرونزية.



أما على صعيد منافسات السيدات، فحصلت موزمبيق على المركز الأول ومصر المركز الثانى وجنوب أفريقيا على المركز الثالث.

وحضر الختام كل من، فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصرى للكرة الطائرة ومجلس الإدارة، وعبد الناصر خطاب رئيس نادى 6 أكتوبر.

المصدر : مصر ناين