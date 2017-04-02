اصدر دفاع المتهمين أرقام 92 و 134 و 144 بأمر الإحالة بقضية “مذبحة كرداسة” أثناء مرافعته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إنه شوف على اليوتيوب فيديو يظهر فيه وضع بوابة زنزانة المركز على باب أحد المنازل بكرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوي وبحضور مصطفى بركات مشبه النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 92 و134 و174، وبدء مرافعته عن المتهم 94 واستهلها بطلب البراءة لموكله تأسيسا على بطلان إذن القبض على المتهم لبنائه على تحريات غير جادية، وبطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامى معه التحقيقات طبقا للمادة 134 من قانون الإجراءات، وبطلان جريمة التجمهر لوجود المتهم وجودا عرضيا بمكان الأحداث.

ودفع بانتفاء صلة المتهم بكافة وقائع أحداث الدعوى، وبطلان الدليل المستمد من أقوال المتهم السادس ضد موكله لعدم صحتها، “فالمتهم السادس اصدر إنه رأى موكلي يحمل بوابة المركز على دراجته اللهيب ية، هنا تساءل الدفاع كيف لبوابة تزن 20 طنا تحمل على دراجة نارية؟”.

ونوه الدفاع إلى أن جميع الشهود اصدر وا إنهم شوفوا المتهم بعد الرابعة عصرا وهذا يؤكد أن المتهم ظهر بعد انتهاء الأحداث، وفيما أشار الدفاع إلى أنه شوف على اليوتيوب فيديو يظهر فيه وضع بوابة زنزانة المركز على باب أحد المنازل بكرداسة.

كانت النيابة السنةة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز واجبة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد واجبة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة السنةة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

المصدر : مصر ناين