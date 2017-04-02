فاز الاتحاد السكندرى على طنطا بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة، أحرز الهدف محمد بازوكا.

بهذه النتيجة ارتفع الاتحاد السكندرى للنقطة 30 فى المركز الثامن، فيما توقف رصيد طنطا عند النقطة 20 فى المركز 14 بجدول المسابقة.

ولم يقدم الفريقان المستوى المطلوب وجاء الأداء متفى منتصف ا من جانب الفريقين، ولم ترق الهجمات التى أتيحت لمهاجمى الفريقين لحد تهديد الحارسين ومحاولة الإحراز، حيث تمركز اللعب فى فى منتصف الملعب فى منتصف محاولات للتسجيل ولكن على استحياء.

وجاء الأداء فى الشوط الثانى امتدادا لما كان عليه فى الشوط الثانى على الرغم من المحاولات المستمرة من الفريقين لخطف هدف الفوز، ولكن بدون خطورة على المرميين الى أن الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى، والتى شهدت هدف التقدم لزعيم الثغر برأسية محمد بازوكا بعد مشوفته لضربة حرة مباشرة من الجبهة اليمنى أهداها على يسار الحارس.

المصدر : مصر ناين